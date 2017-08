Grossbrand in Zofingen AG: Scheune zerstört

In Zofingen AG ist es am Donnerstagmorgen zu einem Grossbrand gekommen. An der Bottensteinerstrasse brach in einer Scheune und einem Wohnhaus ein Feuer aus. Personen wurden gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei nicht verletzt.

Der Brand wurde um 9.15 Uhr gemeldet, wie Polizeisprecher Roland Pfister auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die langgezogene Scheune bereits in Vollbrand gestanden. Die Scheune sei vollständig zerstört worden.

Die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl eines benachbarten Gebäudes über. Im Löscheinsatz stehen derzeit auch Feuerwehren der Nachbargemeinden von Zofingen.

Die umliegenden Gebäude bei der sogenannten Hirzenbergvilla wurden evakuiert. Das Gebiet an der Luzernerstrasse wurde für den Verkehr gesperrt. (sda)