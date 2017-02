Trump ernennt General McMaster zum Nationalen Sicherheitsberater

US-Präsident Donald Trump hat Herbert Raymond («H. R.») McMaster zum neuen Nationalen Sicherheitsberater ernannt. Dies gab er am Montag in Florida bekannt. Am Sonntag hatte er mit insgesamt vier Kandidaten Gespräche geführt.

Trump musste den Posten nach dem Rücktritt von Michael Flynn neu besetzen. Grund für den Rückzug waren Gespräche mit dem russischen Botschafter in Washington, die Flynn geführt hatte, als er noch nicht als Nationaler Sicherheitsberater im Amt war. Später machte er zu diesen Gesprächen falsche Angaben, unter anderem gegenüber Vize-Präsident Mike Pence.

Der 54-jährige Generalleutnant McMaster ist Spezialist der Widerstandsbekämpfung und war unter anderem im Irak tätig.

Trumps Favorit, Vize-Admiral Robert Harward, hatte die Stelle abgelehnt. Der Nationale Sicherheitsberater nimmt unter anderem Einfluss auf die US-Aussenpolitik. Eine Bestätigung der Ernennung durch den Senat ist nicht erforderlich. (sda/reu)

