Kuh kommt bei Scheunenbrand im Kanton Zürich ums Leben

Tödliche Flammen: Beim Brand einer Scheune in Unterstammheim ZH ist am Dienstagnachmittag eine Kuh gestorben. Der Bauer konnte mehrere Tiere in Sicherheit bringen, erlitt dabei aber leichte Verbrennungen an den Unterarmen.

Wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte, erhielt Schutz & Rettung kurz vor 16 Uhr die Meldung, dass in einer Scheune beim Entladen die Heuladung in Brand geraten sei. Die Flammen griffen daraufhin auf die Scheune über.

Ein Grossaufgebot an Feuerwehren bekämpfte den Vollbrand der Scheune. Durch ihren raschen Einsatz konnte verhindert werden, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen.

An der Scheune entstand Totalschaden. Die Höhe des Schadens wird auf rund eine Million Franken geschätzt, wie es weiter heisst. Die Ursache des Feuers ist momentan noch unklar. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!