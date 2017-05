Lenker von Schweizer Auto nach Verfolgung in Deutschland flüchtig

Filmreife Szenen haben sich in der Nacht auf Samstag an der Grenze zwischen Basel und Deutschland ereignet. Ein Auto lieferte sich eine Verfolgungsjagd beidseits des Grenzübergangs Grenzacherhorn. In Deutschland kam es zu einer Kollision, der Fahrer flüchtete.

Die Basler Polizei alarmierten gegen 01.10 Uhr ihre deutschen Kollegen über die Verfolgung eines Autos mit Kennzeichen Basel-Landschaft, das in Richtung Deutschland unterwegs sei. Zuvor war der fehlbare Lenker auf Schweizer Boden innerorts mit weit über 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte.

Die Verfolgungsjagd ging auch jenseits der Grenze weiter und endete vorerst in Wyhlen (D). Beim Kreisel auf der Rheinfelder Strasse kam der Wagen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der Lenker flüchtete, der Beifahrer konnte von zufällig hinzugekommen Security-Kräften festgenommen werden.

Der Schaden an Auto und Mauer dürfte sich auf rund 10'000 Franken belaufen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨