Kühle Nacht mit regionalem Bodenfrost

Weil sich die Wolken in der Nacht auflösten, sind die Temperaturen am frühen Donnerstagmorgen auch im Flachland stellenweise unter die Nullgradgrenze gesunken. Der Tiefstwert wurde in Einsiedeln mit minus 3.2 Grad gemessen.

Bodenfrost gab es um sechs Uhr morgens auch in Ebnat-Kappel SG mit minus 1.2 Grad, in Visp VS mit minus 0.9 Grad und in Hallau mit minus 0.5 Grad, wie Meteonews am Donnerstag mitteilte. Sogar auf dem Flughafen in Zürich sanken die Temperaturen mit minus 0.3 Grad unter den Gefrierpunkt.

Doch lange blieb es nicht kühl. Mit dem Sonnenaufgang wurde es schnell milder und im Verlaufe des Tages sollen die Temperaturen mit 24 bis 25 Grad wieder sommerliche Werte erreichen. (sda)

