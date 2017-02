Herrlich doofe Schülerantworten: «Faust ging in die Natur, um sich selbst zu befriedigen»

Faust trieb es in der Natur, Gretchen musste sich übergeben, und in die Gruppe 47 kam man nur mit Glied – herzlich willkommen beim deutschen Abitur! Die witzigsten Schülerantworten.

Lena Greiner und Carola Padtberg-Kruse

Ein Artikel von

Abi, endlich! Der höchste deutsche Schulabschluss verspricht: Freiheit. Freiheit. Und noch mehr Freiheit. Alles ist plötzlich möglich: ein Studium. Ein Auslandsjahr. Eine eigene Wohnung. Das echte Leben – ganz ohne Zwänge durch Eltern oder Lehrer – beginnt genau: jetzt. Wer sein Abitur in der Tasche hat, fühlt sich erwachsen, unbesiegbar und superschlau.

Dass Eigen- und Fremdwahrnehmung häufig nicht deckungsgleich sind, bekommen in Deutschland jedoch spätestens die Professoren an den Universitäten oder die Ausbildungsleiter in Unternehmen zu spüren. Sie beschweren sich über mangelnde Rechtschreibkenntnisse, eine schlechte Allgemeinbildung oder zu wenig Abstraktionsvermögen bei den Studenten oder Auszubildenden.

Kreuzfalsch und lustig

Kein Wunder, denn: Viele Wege führen zum Abitur – und trotz Unwissens durch Prüfungen. Mit etwas Kreativität wird dann ein deutsches Sprichwort wortwörtlich ins Englische übersetzt oder der Papst kurzerhand zum Atheisten erklärt.

Wir haben Lehrer gebeten, uns die schönsten Irrungen ihrer Schüler zu erzählen. Daraus entstanden ist das Buch «Nenne drei Nadelbäume: Tanne, Fichte, Oberkiefer». Hier ein Auszug aus dem Kapitel «Reifeprüfung? Die besten Fehler aus dem Abitur»:

Und hier, weil sie so schön waren, noch einmal die Stilblütensammlungen vorheriger Ausgaben.

Wissen Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Jetzt auf