Einschränkung des Bahnverkehrs zwischen Lausanne und Genf

Wegen einer Panne ist die Bahnstrecke zwischen Genf und Lausanne derzeit nur beschränkt befahrbar. Grund ist laut der SBB eine Fahrleitungsstörung zwischen Allaman VD und Morges VD. Die betroffenen Reisenden müssen mit Verspätungen rechnen.

Zwischen Genf-Flughafen und Lausanne fallen sowohl die InterCity-Fernverkehrszüge in Richtung St. Gallen wie auch die IR-Fernverkehrszüge in Richtung Luzern aus. Die ICN-Fernverkehrszüge in Richtung Zürich HB fallen zwischen Genf-Flughafen und Morges aus.

Auch der Regionalverkehr ist beeinträchtigt. Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis 11 Uhr, wie die SBB mitteilt. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.