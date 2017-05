Medien: Beschwerde gegen Wikipedia-Sperrung in Türkei abgewiesen

Das Onlinelexikon Wikipedia bliebt in der Türkei blockiert. Ein Gericht in Ankara wies am Freitag eine Beschwerde der Wikimedia-Stiftung zurück, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Die Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologie hatte den Zugang zu Wikipedia am vergangenen Wochenende blockiert; Hintergrund ist offenbar ein Streit über die Löschung kritischer Einträge über die Türkei. (sda/afp)

