Du bist zu faul trainieren zu gehen? Kein Problem, diese 21 Fitness-Fails geben dir Recht

Oh, oh, die Badesaison rückt immer näher und alle schwafeln von Bikinifigur und durchtrainierten Bodys. Du hast trotzdem keine Lust, dein Fitness-Abo zu erneuern und deinen gemütlichen Winterkörper in die Mucki-Bude zu schleppen? Macht nichts, es heisst ja nicht umsonst Sport ist Mord – wie die folgenden 21 Gifs beweisen.

1. Uuund Hopp! Uuund Aua!!! gif: giphy

2. Wenn du dich einmal im Leben so richtig cool fühlen willst ... gif: giphy

3. Der Grund, weshalb ich Laufbändern nicht traue. gif: giphy

4. Und deswegen. gif: giphy

5. Und darum. gif: giphy

6. Falls dir sowas auch mal passieren sollte: Unbedingt schnell wegrennen! gif: giphy

8. Selbst die Trockenübungen können mächtig in die Hose gehen... gif: giphy

9. Und für Ballsport ist auch nicht jeder gemacht. gif: giphy

10. Wie diese beiden Herren eindrücklich beweisen. gif: giphy

11. Turnen wär doch vielleicht was! Wobei ... vielleicht auch nicht. gif: giphy

12. Nein. Definitiv nicht. gif: imgur

14. Dann halt Weitsprung? gif: giphy

15. Nee. Hürdenlauf vielleicht? gif: giphy

16. Also gut. Man muss eben wissen, wo die eigenen Talente liegen. gif: imgur

17. Was auch immer der eigentliche Plan dahinter gewesen ist ... gif: giphy

18. «Kann ich loslassen? Okay, ich lass los.» gif: giphy

19. Manchmal überschätzt man sich halt ein bisschen. gif: giphy

20. Aber dafür muss man sich nicht schämen, den Profis passiert das schliesslich auch. gif: giphy

21. Du kommst dir im Fitness-Studio irgendwie immer so albern vor? Quatsch ... Musst du nicht ... gif: giphy

Falls du jetzt trotzdem noch ein schlechtes Gewissen hast, weil du schon ewig keinen Sport mehr gemacht hast: Hier findest du 21 passende Memes zum Thema.

(viw)

