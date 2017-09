Zwei Tote in Trimbach SO gefunden – Polizei vermutet Beziehungsdelikt

In Trimbach SO sind am Mittwochnachmittag zwei Personen tot in einem Haus aufgefunden worden. Gemäss ersten Erkenntnissen steht eine Beziehungstag im Vordergrund, wie die Solothurner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. (cma/sda)

Update folgt

