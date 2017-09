Wahlkampfstratege Trumps wird US-Botschafter in der Schweiz

Edward McMullen wird neuer US-Botschafter in der Schweiz. Das teilte der Pressedienst des Weissen Hauses am Freitag mit, wie der Korrespondent des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS in Washington berichtete.

McMullen tritt die Nachfolge von Suzan («Suzi») LeVine an, die nach dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump demissioniert hat. Wann er seinen Posten in Bern antritt, ist noch nicht bekannt. Erst einmal muss McMullen vor dem US-Senat zur Anhörung antreten, bevor er dem Bundesrat sein Beglaubigungsschreiben präsentiert. Der Botschafterposten der USA in der Schweiz ist seit Januar vakant.

Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatte McMullen Donald Trumps Kampagne im Bundesstaat South Carolina geleitet und war Teil des Transition-Teams zur Vorbereitung der Amtsübernahme durch den neuen Präsidenten Trump. Der aus New York stammende McMullen führt von South Carolina aus ein Politik-Beratungs- und Kommunikationsunternehmen mit Ablegern in mehreren US-Bundesstaaten.

McMullen rühmt sich auf der Firmen-Website seiner McMullen Public Affairs, Alumnus der American-Swiss Foundation Young Leaders Conference zu sein und die Schweiz und Italien intensiv («extensively») bereist zu haben. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.