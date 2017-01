Mann in Biel mit 700 Gramm Kokain im Körper festgenommen

In der Nähe von Biel haben Grenzwächter am vergangenen Samstag einen Mann angehalten, der insgesamt 70 Fingerlinge mit Kokain in sich trug. Das entspricht einer Menge von rund 700 Gramm.

Die Anhaltung des Mannes fand in einem Zug statt, wie die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Nachdem der Mann wegen des Verdachts auf Drogenhandel medizinisch untersucht worden war und die Fingerlinge zum Vorschein gekommen waren, gestand er die Tat.

Der 53-jährige befindet sich nun in Haft und wird sich vor der Justiz zu verantworten haben. Die Berner Kantonspolizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen. (sda)