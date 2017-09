Bild: EPA/EPA

WM-Quali, 8. Runde Gruppe C

Aserbaidschan - San Marino 5:1

Deutschland - Norwegen 6:0

Nordirland - Tschechien 2:0

Gruppe E

Armenien - Dänemark 1:4

Montenegro - Rumänien 1:0

Polen - Kasachstan 3:0 Gruppe F

England - Slowakei 2:1

Schottland - Malta 2:0

Slowenien - Litauen 4:0

Deutschland nimmt Norwegen komplett auseinander – England gewinnt Spitzenspiel knapp

Mit mehr als einem Bein an der WM in Russland steht Titelverteidiger Deutschland, das als einziges Team neben der Schweiz noch ohne Verlustpunkt ist. Gegen ein bedenklich schwaches Norwegen zelebrierten die Spieler von Jogi Löw in Stuttgart ein Schützenfest. Mesut Özil, Julian Draxler und zweimal Timo Werner sorgten noch vor der Pause für eine 4:0-Führung. In der zweiten Hälfte erhöhten die eingewechselten Leon Goretzka und Mario Gomez für das hochverdiente 6:0.

Dass die Deutschen das WM-Ticket noch nicht ganz auf sicher haben, liegt an Nordirland. Die Nordiren feierten dank einem 2:0 gegen Tschechien erstmals in ihrer Geschichte fünf Siege in Folge - und alle fünf zu null. Sie festigten ihren 2. Platz, fünf Punkte hinter Deutschland. Im zweitletzten Spiel treffen sich die beiden Teams am 5. Oktober in Belfast zum «Spitzenkampf», in dem die Deutschen mit einem Unentschieden alles entscheiden können.

Die «Three Lions» machen am Montag einen grossen Schritt Richtung WM 2018. Im Spitzenkampf setzt sich das englische Team knapp 2:1 gegen die Slowakei durch.

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe die Engländer ihren letzten Verfolger um fünf Punkte distanziert hatten. Zwei Spiele vor Schluss ist das mehr als die halbe Miete. Spanien-Söldner Stanislav Lobotka hatte die Slowaken bereits in der 3. Minute in Führung gebracht. Eric Dier vor und Marcus Rashford wendeten im Wembley das Blatt aber für die nicht wirklich überzeugende Mannschaft von Trainer Gareth Southgate.

