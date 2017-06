Taifun an Südchinas Küste: Hunderte Flüge gestrichen und verspätet

Taifun «Merbok» hat in Südchina grosse Probleme im Flugverkehr verursacht. Hunderte Flüge in Hongkong und den südchinesischen Metropolen wie Guangzhou und Shenzhen waren verspätet oder mussten gestrichen werden, wie chinesische Staatsmedien am Dienstag berichteten.

Auch Zugverbindungen wurden ausgesetzt. Mit heftigen Böen traf der zweite Taifun dieses Jahres am Montagabend auf die südchinesische Küste, verlor aber an Schwung und wurde zu einem tropischen Wirbelsturm herabgestuft.

Zehn Menschen wurden in Hongkong verletzt. Aus anderen Städten lagen zunächst keine Angaben vor. Heftige Regenfälle dauerten auch am Dienstag an. (sda/dpa)

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.