Vater schläft am Steuer ein - Kind im Kindersitz verletzt

Ein 29-jähriger Autolenker ist am Freitagabend auf der Autobahn A1 bei Avenches eingeschlafen. Sein Wagen prallte in den Lastwagen vor ihm. Alle drei Insassen wurden verletzt - auch sein eineinhalbjähriges Kind, das hinten in einem Kindersitz sass.

Es musste mit Verletzungen im Gesicht ins Spital eingeliefert werden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mitteilte. Mutter und Vater erlitten nur leichte Verletzungen. Wie genau sich das Kind verletzte, ist unklar. Ein Polizeisprecher konnte auf Anfrage der sda keine detaillierteren Angaben machen. (sda)