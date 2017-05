68-jähriger bewaffneter Mann nach mehrstündigem Einsatz verhaftet

Ein 68-jähriger Bewaffneter ist am frühen Sonntagmorgen in Elgg ZH nach einem mehrstündigen Polizeieinsatz verhaftet worden. Er hatte in den Kellerräumlichkeiten des Gebäudes, in dem er sich verschanzt hatte, mehrere Schüsse abgegeben.

Die Polizei hatte kurz nach 23 Uhr eine Meldung erhalten, wonach es in Elgg in einem Reiheneinfamilienhaus zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Beim Eintreffen der Kantonspolizisten habe ein Mann mehrere Schüsse abgegeben, wie die Zürcher Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der 68-Jährige hatte sich allein im Haus aufgehalten.

Die Einsatzkräfte hätten die Liegenschaft umstellt und das Gebiet grossräumig abgesperrt. Ein Verhandlungsführer der Kantonspolizei habe telefonischen Kontakt mit dem Bewaffneten aufgenommen und diesen nach mehrstündigen Gesprächen zum Aufgeben bewegen können.

Nach der Verhaftung des Mannes wurden laut Polizei mehrere Schusswaffen und Munition im Haus sichergestellt. Motiv und Hintergründe des Streits sowie der Grund der Schussabgaben werden durch Polizei und Staatsanwaltschaft abgeklärt. (sda)

