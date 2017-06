Überraschung im Bundeshaus: Didier Burkhalter tritt als Bundesrat zurück

Bild: KEYSTONE

Seit 2009 ist er im Amt, jetzt ist Schluss. Didier Burkhalter tritt als Bundesrat zurück. Der Neuenburger FDP-Politiker hatte Pascal Couchepin im Regierungsgremium beerbt.

Aussenminister Burkhalter wird per 31. Oktober 2017 aus seinem Amt scheiden. Sehr ungewöhnlich: Nationalratspräsident Jürg Stahl (SVP/ZH) kündigte den Rücktritt am Mittwoch im Nationalrat an. (aeg/sda)

Der ganze Nationalrat war ganz ruhig und total überrascht vom Rücktritt von Bundesrat Didier Burkhalter. — Balthasar Glättli (@bglaettli) June 14, 2017

Mehr Informationen in Kürze

