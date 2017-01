China investiert kräftig in Informationsinfrastruktur

China will kräftig in seine Informationsinfrastruktur investieren. Die Volksrepublik wolle dafür bis 2018 umgerechnet 164 Milliarden Euro aufwenden, teilte die staatliche Planungs- und Reformkommission NDRC am Donnerstag mit.

Im Rahmen des Plans solle die Internetgeschwindigkeit in mittelgrossen und grossen Städten erhöht werden. Mit Blick auf die Konjunktur gab NDRC-Direktor Xu Shaoshi bekannt, dass die Wirtschaft Chinas einen stabilen Start ins neue Jahr hingelegt habe und damit die «gute Dynamik» aus der zweiten Hälfe 2016 fortsetze. (sda/reu)