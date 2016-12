In Weinfelden TG hat ein Wohn- und Geschäftshaus gebrannt

Das Feuer brach in der Werkstatt aus und breitete sich schnell aus: Am Donnerstagnachmittag stand in Weinfelden ein Wohn- und Geschäftshaus in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Über 100 Einsatzkräfte standen im Einsatz. Es dauerte bis gegen Mitternacht, bis das Feuer gelöscht war. Während der Nacht wurde eine Brandwache eingerichtet.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau vom Freitag behandelte der Rettungsdienst zwei Personen vor Ort wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung. Ins Spital gebracht werden musste niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Die Brandursache ist unklar. (sda)