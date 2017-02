Hamburger Flughafen wegen Gas-Alarm gesperrt – 50 Verletzte

Gangster wollten mit SBB-Lok Geldautomaten aufbrechen – Güterzug entgleist

Der Schaden geht in die Hunderttausenden, die Beute beträgt null Euro. Gangster haben im nordrhein-westfälischen Dinslaken einen Güterzug entgleisen lassen. Offenkundig um einen Geldautomaten aufzubrechen, hatten sie das hunderte Kilo schwere Gerät auf die Gleise gelegt.

«Explosionsgefahr»: Die Gefahrgut-Schilder an den Kesselwagen zeigen, was alles hätte passieren können. Grosse Mengen Flüssiggas sind in den Tanks des Güterzugs, der am Donnerstag im Bahnhof von Dinslaken am nordwestlichen …