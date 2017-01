Verkohlte Leiche von «Lambada»-Sängerin aufgefunden

Die brasilianische Sängerin des Welthits «Lambada», Loalwa Braz Vieira (63), ist tot aufgefunden worden. Ihre verbrannte Leiche wurde am Donnerstagmorgen in dem Ort Saquarema nahe Rio de Janeiro in einem Auto entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Auch wenn die Umstände noch unklar seien, gehe man von einem Verbrechen aus. Das verbrannte Auto wurde nahe ihrer Wohnung gefunden.

Braz erlangte 1989 als Sängerin der Gruppe «Kaoma» Weltruhm, der Song «Lambada» stand in vielen europäischen Hitparaden wochenlang auf Platz 1. Das Lied geht zurück auf den Titel «Llorando se fue» («Weinend ging sie») der bolivianischen Gruppe Los Kjarkas und wurde zu einem Tanzhit, der weltweit die Diskotheken eroberte. Lambada vereinigte Musikstile wie Cumbia und Merengue. (sda/dpa)