«Playboy»-Gründer Hugh Hefner im Alter von 91 Jahren gestorben

Der Gründer des «Playboy»-Magazins Hugh Hefner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen Playboy Enterprise am Mittwochabend (Ortszeit) mit.

Hefner «starb friedlich und unter natürlichen Umständen in seinem Haus »The Playboy Mansion« im Kreis geliebter Menschen», heisst es in der Mitteilung des «Playboys». Auf Twitter bestätigte der «Playboy» in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls den Tod des 91-Jährigen Magazingründers. (sda/dpa)

