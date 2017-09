Julie Delpy erhält Ehrenpreis für Europäischen Film

Die französisch-amerikanische Schauspielerin Julie Delpy («Before Sunrise») wird beim Europäischen Filmpreis mit einer Ehrenauszeichnung gewürdigt.

Die 47-Jährige erhalte für ihre langjährige und abwechslungsreiche Karriere vor und hinter der Kamera die Auszeichnung «Europäischer Beitrag zum Weltkino», teilten die European Film Awards am Freitag mit. Die Preise werden am 9. Dezember in Berlin vergeben.

Julie Delpy hat bisher in mehr als 30 Filmen mitgewirkt - als Darstellerin, Regisseurin oder Autorin. Kultstatus erwarb sie durch die Zusammenarbeit mit US-Regisseur Richard Linklater. In seiner Trilogie «Before Sunrise» (1995), «Before Sunset» (2004) und "Before Midnight (2013) spielt sie mit Ethan Hawke ein komisch-schräges Liebespaar. (sda/dpa)