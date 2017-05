Oppositionsführer beklagt Verhaftungen in Venezuelas Militär

In Venezuela hat es nach Informationen des Oppositionsführers Henrique Capriles eine Verhaftungswelle im Militär gegeben. 85 Mitglieder der Streitkräfte seien in Gewahrsam genommen worden, sagte Capriles am Freitag.

Als Grund für die Massnahmen nannte er die «Unterdrückung» der Opposition. Die Verwandten der Festgenommenen hätten ihn darum gebeten, die Verhaftungen öffentlich zu machen, sagte er.

Seit Anfang April sind bei Ausschreitungen in dem erdölreichen lateinamerikanischen Land mindestens 37 Menschen getötet und mehr als 700 weitere verletzt worden. Hunderte Demonstranten wurden inhaftiert. Dennoch reissen die Proteste gegen Präsident Nicolas Maduro nicht ab. Bei den Venezolanern herrscht grosse Wut über die schwere Wirtschaftskrise, die zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt hat. (sda/reu)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.