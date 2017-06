Das Leben ist sooo ungerecht: 45 (total bescheuerte) Gründe, warum Kinder weinen

Die folgende Bilderserie fällt in die Kategorie: danke, Internet! Denn wo sonst würde man so viele Beweise dafür finden, dass Kinder aus den absolut absurdesten Gründen anfangen zu weinen? In diesem Sinne: Viel Spass bei unserer Drama-Parade, zusammengestellt von Eltern aus der ganzen Welt!

1. «Die Ziege hat das Ziegenfutter aus seiner Hand gefressen.» bild: facebook/reasons my son is crying

2. «Ich habe ihm verboten, auch noch den Rest des Footballs zu essen.» Bild: imgur

3. «Der Hund war im Weg, als er den Stuhl nach vorne schieben wollte.» bild: facebook/reasons my son is crying

4. «Er will das ‹Beinloch› nicht teilen müssen.» bild: facebook/reasons my son is crying

5. «Ich habe ihn keinen Dreck mehr essen lassen.» bild: facebook/reasons my son is crying

6. «Ihr Bruder hat sich beim Zmorge zu ihr gesellt.» Bild: imgur

7. «Sie hat Barack Obama getroffen.» Bild: imgur

8. «Es gelingt ihm nicht, alle Stifte gleichzeitig in eine Hand zu nehmen.» Bild: imgur

9. «Ich habe ihr verboten, schmutzige Unterwäsche als Hut zu tragen.» bild: facebook/reasons my son is crying

10. «Ich habe ihm gesagt, dass er es nicht als Haustier behalten darf.» Bild: imgur

11. «Ich wollte seine volle Windel in den Müll schmeissen.» bild: facebook/reasons my son is crying

12. «Sie haben neue Mützen bekommen.» bild: facebook/reasons my son is crying

13. «Die Muffins kamen nicht kalt aus dem Ofen.» Bild: imgur

14. «Sein Znacht ist noch nicht fertig.» Bild: imgur

15. «Ich habe den Käse in zwei Hälften geteilt.» bild: facebook/reasons my son is crying

16. «Miley Cyrus läuft im Fernsehen.» Bild: imgur

17. «Er kann sein Quietsche-Entchen nicht finden.» bild: facebook/reasons my son is crying

18. «Ihr fällt ständig die Gabel aus der Hand.» Bild: imgur

19. «Sie passt nicht durch die Hundeklappe (man beachte: Die Tür links neben ihr ist offen).» bild: facebook/reasons my son is crying

20. «Er hat Bill Murray getroffen.» bild: facebook/reasons my son is crying

21. «Er will nicht gehen (obwohl wir ihm mehrmals gesagt haben, dass wir nirgends hingehen).» Bild: imgur

22. «Ich habe die Katzenkacke ohne sie vom Teppich aufgesammelt.» bild: facebook/reasons my son is crying

23. «Wir haben ihr gesagt, dass sie nicht noch mehr Speck zu ihrem Rührei haben darf.» Bild: imgur

24. «Wir haben die Kerne aus seinem Apfel rausgeschnitten.» bild: facebook/reasons my son is crying

25. «Ich habe ihm verboten, die Fussmatte abzulecken.» bild: facebook/reasons my son is crying

26. «Sie hat herausgefunden, dass ich noch einen anderen Namen ausser ‹Mama› habe.» Bild: imgur

27. «Ich habe ihr gesagt, dass sie aufhören soll, mit dem Abfall zu spielen.» bild: facebook/reasons my son is crying

28. «Jemand hat alle Muffins gegessen! (Es war er selbst.)» Bild: imgur

29. «Ich habe ihr gesagt, dass sie ihren Papa nicht heiraten kann (und auch nicht ihren Bruder).» Bild: imgur

30. «Sein Bruder ist auch auf einer Schaukel.» bild: facebook/reasons my son is crying

31. «Ich habe ‹Guten Morgen› gesagt.» Bild: imgur

32. Wer kennt es nicht: «In ihren Schubladen sind nur noch ‹hässliche› Outfits.» bild: facebook/reasons my son is crying

33. «Ich habe ihm gesagt, dass er nicht mit dem Tampon in der Hand draussen rumrennen kann.» Bild: imgur

35. Und sie: «Möchte nicht wieder da rauskommen.» bild: facebook/reasons my son is crying

36. «Ich habe ihr gesagt, dass Darth Vader der Böse ist.» Bild: imgur

37. «Ich habe ihm verboten, weiterhin in seiner eigenen Kotze zu spielen.» bild: facebook/reasons my son is crying

38. «Die Mikrowelle hat sein Zmittag aufgegessen.» Bild: imgur

39. «Er hat sich im Barhocker verfangen.» bild: facebook/reasons my son is crying

40. «Ich habe es nicht zugelassen, dass sie sich das Gesicht mit dem Lappen wäscht, mit dem ich immer das Klo putze.» bild: facebook/reasons my son is crying

41. «Ich habe ihm gesagt, dass er zu jung ist, um ‹Breaking Bad› zu schauen.» bild: facebook/reasons my son is crying

42. «Das Maul vom T-Rex ist nicht gross genug, um dem Lego-Männchen in den Kopf zu beissen.» bild: facebook/reasons my son is crying

43. «Ich wollte ihm kein Bier geben.» bild: facebook/reasons my son is crying

44. «Ich habe ihm verboten, sich selbst per Stromschlag hinzurichten.» bild: facebook/reasons my son is crying

45. Und zum Schluss noch ein Beispiel aus aktuellem Anlass: «Ich habe ihm gesagt, dass er keine Sonnencreme braucht, wenn es regnet.»

