Peter Stamm erhält ZKB Schillerpreis 2017

Der ZKB Schillerpreis 2017 geht an Peter Stamm. Ausgezeichnet wird der in Winterthur lebende Autor für seinen Roman «Weit über das Land», eine Geschichte über den einen Moment, der das gewohnte Leben in Frage stellt, wie die ZKB am Montag mitteilte.

Die Wahl getroffen hat die Schweizerische Schillerstiftung. Zur Begründung schreibt sie: «Im Roman 'Weit über das Land' zeigt sich Peter Stamm einmal mehr als brillanter Erzähler, der das Gewohnte augenblicklich fremd und undurchdringlich erscheinen lässt. Mit genauer, lakonischer und geschmeidiger Prosa entwirft er Bilder einer Liebe. Raffiniert spielt der Autor mit Realität und Vorstellung, und je nach Lektüre nimmt die Geschichte dieses Aufbruchs verschiedene Wendungen.»

Der mit 10'000 Franken dotierte ZKB Schillerpreis wird durch die Zürcher Kantonalbank auf Vorschlag des Stiftungsrats der Schweizerischen Schillerstiftung ausgerichtet. Der Preis zeichnet im Kanton Zürich lebende Autorinnen und Autoren «für Werke von herausragender literarischer Qualität» aus.

Die Preisübergabe erfolgt am 6. Juni im Literaturhaus Zürich. (sda)

