Michael Moore protestiert mit seinem Publikum am Trump Tower

Dokumentarfilmer Michael Moore («Bowling for Columbine») hat mit Zuschauern seines Solostücks am New Yorker Broadway gegen US-Präsident Donald Trump protestiert. Nach der Aufführung am Dienstagabend lud er das Publikum ein, im Doppelstockbus zum Trump Tower zu fahren.

Dort hatten sich zur zweiten Nacht in Folge Demonstranten versammelt, um gegen Trump zu protestieren. Schauspieler Mark Ruffalo («The Avengers») schloss sich Moore ebenso an wie Schauspielerin Olivia Wilde («Her»). Beide veröffentlichten Fotos von sich bei der Demonstration auf Instagram.

Während der kurzen Fahrt animierte Moore Fussgänger mit einem Megafon vom offenen Oberdeck aus, ebenfalls am Protest teilzunehmen, berichtete der TV-Sender CNN.

Moores Stück «Terms of my Surrender» läuft seit etwa einer Woche und ist noch bis 22. Oktober zu sehen. (sda/dpa)

20.7.2017

