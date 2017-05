US-Band The National kündigt neues Album an

The National haben einen Nachfolger zu ihrem 2013 veröffentlichten Album «Trouble Will Find Me» angekündigt. Die neue, siebente Studioarbeit der US-Band um Sänger Matt Berninger erscheint demnach am 9. September und wird «Sleep Well Beast» heissen.

Gitarrist, Keyboarder und Bassist Aaron Dessner hat die neuen Songs in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Bryce (ebenfalls Gitarren und Keyboard) und Berninger im eigenen Studio produziert. Die erste Single, «The System Only Dreams In Total Darkness», wurde am (heutigen) Donnerstag veröffentlicht. (sda/apa)

