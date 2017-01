Grosser Schaden bei Hausbrand in Lampenberg BL

Der Dachstock und ein angebauter Schopf eines Doppeleinfamilienhauses in Lampenberg BL sind in der Nacht auf Montag völlig ausgebrannt. Im Haus befand sich eine Person, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei der Schopf und der Dachstock schon in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Montag mit. Die Feuerwehr konnte den Brand aber rasch löschen. Der Sachschaden sei erheblich. Noch unklar ist die Brandursache. (sda)