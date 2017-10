3000 Menschen vor Brand in Moskauer Kaufhaus in Sicherheit gebracht

Wegen eines Grossbrandes in Moskau haben Helfer rund 3000 Menschen aus einem Einkaufszentrum in Sicherheit gebracht.

Das Feuer war am Sonntag in einem Lager im Kellergeschoss eines Kaufhauses für Baumaterialien am Rande der russischen Hauptstadt ausgebrochen, wie die Agentur Tass meldete.

Von dort breiteten sich die Flammen auf eine Fläche von 55'000 Quadratmetern aus. An manchen Stellen sei das Dach eingestürzt, sagte ein Mitarbeiter des Zivilschutzes. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Angaben über Tote oder Verletzte lagen nicht vor.

Das Einkaufszentrum Sindika liegt am äusseren Moskauer Autobahnring. Mit einer Gesamtfläche von 130'000 Quadratmetern und rund 1200 verschiedenen Geschäften ist es Tass zufolge einer der grössten Baumärkte in Moskau. Das Kaufhaus war erst 2014 eröffnet worden. (sda/dpa)