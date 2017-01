bild: dpa

19 Beispiele dafür, dass unser Frauenbild gesitteter ist als das des «schwarzen Mannes»*

Was an Silvester am Kölner Bahnhof mit vielen Frauen passiert ist, ist grauenhaft. Die Schuldigen werden gesucht – und in vielen Tweets unter dem Hashtag #rapefugees in einem uralten Bild gefunden: In dem des Wilden, des primitiven schwarzen Mannes. In dem des Affen aus dem arabischen und nordafrikanischen Raum.

«Das rassistische Narrativ ‹schwarzer Mann vergewaltigt weisse Frau› ist volle Kanne durchgeschlagen.»

Das Bild gehört in die Kolonialzeit. Es wurde aus einem eurozentrischen Blickwinkel entworfen. Und allen, die sich dagegen wehren, werde gesagt: «Ihr verhamlost die Vorfälle von Köln!», schreibt die Kolumnistin Margarete Stokowski auf Spiegel Online. Und weiter: «Feministinnen, die seit Jahren und Jahrzehnten über Gewalt gegen Frauen schreiben, wird erklärt, sie würden nur ablenken wollen, um die Täter von Köln zu schützen.»

Nun gut. Dann lasst uns doch von den «Unseren» lernen. Vom zivilisierten Europäer, der weiss, wie man eine Frau behandelt. Mit 19 ausgesuchten Werbebeispielen aus dem deutschsprachigen Raum, die uns zeigen, welches Bild hierzulande vom «schönen Geschlecht» transportiert wird.

In Köln musst du unbedingt in die Steffie rein!

In der Schweiz bestehen die Frauen aus bestem Fleisch.

Unsere Frauen lassen sich so gerne abschleppen.

Man kann sie sanieren lassen, wenn sie alt sind.

Sie hocken gerne nackt mit heissen Strümpfen und High Heels auf die Fliesen ...

... und sogar auf Parkettböden! ...

Was genau haben eine halbnackte Frau und ein schwebender Typ mit einem Parkettboden zu tun? #ichkaufdasnicht pic.twitter.com/aTtEoVLnxm — Maximilian Bierbaum (@maximalgedanke) 8. Dezember 2015

... für sie gibt es eigentlich überhaupt nichts Schöneres, als sich auf diversen Bodenbelägen zu räkeln.

Ein echtes Prachtexemplar für meine Sammlung von sexistischer Werbung. pic.twitter.com/4EwBZVO5cG — Antje Schrupp (@antjeschrupp) 18. April 2013

Sie kochen füdliblutt und fettfrei.

Sie sind der Grund, warum es Astronauten gibt.

Sie wissen genau, wie man sich beim Spargelernten schonend bückt.

Sie halten sich mit Pizza-Essen den Po knackig.

Wie gut, dass #Sexismus ist der #Werbung wirklich gar kein Thema mehr ist pic.twitter.com/u1cQju9j — Henrik Bortels (@hbortels) 12. Oktober 2012

Sie saugen so gerne für jeden beliebigen Zweck an Bananen.

Darf ich auch mal einen #Aufschrei wagen? Was soll so eine sexistische Werbung im Briefkasten? (Für nen Fittnesclub) pic.twitter.com/cUODWo9SQ5 — Chris (@BetrVG) 15. September 2015

Ihre feuchten Täler sind für alle zugänglich.

Schwarzwald 2015: was soll man da noch sagen? #sexismus pic.twitter.com/SH6aGp96TQ — Lili Spatz (@LiliSpatz) 14. August 2015

Sie trainieren die Bestandteile ihres Gerätes hart.

Ihre Brüste sind zum Reinbeissen.

Bei uns gibt es ja keinen #Sexismus . Jedenfalls nicht bei Berlinern (oder Pfannkuchen). #leitkultur pic.twitter.com/8x0f65jyPD — uwe martens (@_um) 9. Januar 2016

Ihre Produktivität steigern sie in Unterwäsche.

Gerade bekommen:So sehe ich aus,wenn ich meine Produktivität steigern will liebe HERRschaften! (bybild.de) #sexismus pic.twitter.com/OHri5aH3yN — Berîvan Aslan (@Berivan_Aslan_) 15. Dezember 2015

Sie interessieren sich in erster Linie für Haare.

Aber für die Bildung ziehen sie sich auch mal gerne aus.

Grad in Debatte nochmal auf diese "Perle" der PR Aktivitäten der Uni #Greifswald gestoßen. #Sexismus pic.twitter.com/dGnFod7XUz — Sebastian Jabbusch (@SebJabbusch) 25. November 2015

Sie machen sich mit ihren Brüsten für den Zeichenunterricht stark.

Wenn sie sich auf ein Klavier setzen, dann in Unterwäsche.

Ihr Gesicht ist sehr sekundär.

Wenn sie ans Oktoberfest gehen, dann nehmen sie ihre Möpse mit.

*Ironie

(rof via Buzzfeed)

Hier geht's zum weiterführenden Kommentar: «Und was ist mit den Männern?!» Das Schreckgespenst Feminismus geht wieder um

Mehr zu den Silvester-Übergriffen in Köln: Übergriffe in Köln: Polizei setzt 10'000 Euro Belohnung aus Real Housewives of ISIS: Briten veräppeln «IS» Silvester-Übergriffe in Köln: Verdächtiger will Anmachzettel gefunden haben 19 Beispiele dafür, dass unser Frauenbild viel gesitteter ist als das des «schwarzen Mannes»* Der Hashtag #NotInMyName ist zurück: Tunesische Migranten verteilen Rosen an Kölnerinnen Nach Ausschreitungen: Polizei löst Pegida-Demo in Köln auf Das Fazit von Köln: Frauen müssen lernen, nicht vergewaltigt zu werden Der «perfekte» Massendiebstahl: «Die sexuellen Belästigungen in Köln waren geplant» Nach Sex-Attacken in Köln: Merkel will rasch Bedingungen für schnellere Abschiebungen schaffen Kölner Übergriffe: ZDF räumt «klare Fehleinschätzung» ein +++ de Maizière kritisiert Polizei scharf +++ Bürgermeisterin erntet Shitstorm für Verhaltenstipps Massive Übergriffe auf Frauen in Köln: Jetzt schaltet sich auch Kanzlerin Merkel ein «Straftaten einer völlig neuen Dimension»: Köln unter Schock Deutschland: Harte Strafen nach Kölner Massenüberfällen gefordert Alle Artikel anzeigen