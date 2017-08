Feuer in Vereinslokal in Zug beeinträchtigt Schienenverkehr

In einem Vereinslokal in Zug ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstock brannte lichterloh, als die Feuerwehr eintraf. Personen wurden keine verletzt. Wieso das Feuer ausbrach, wird noch untersucht.

Der Alarm, dass an der Chamerstrasse in Zug ein Gebäude brenne, ging um 5 Uhr ein, wie die Zuger Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Über die Höhe des Sachschadens machte die Polizei noch keine Angaben. Der Kriminaltechnische Dienst untersucht nun die Brandursache.

Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Chamerstrasse bis 8 Uhr gesperrt werden. Auch der Bahnbetrieb der SBB war in dieser Zeit beeinträchtigt. (sda)

Zeno Hirt, 25.6.2017

