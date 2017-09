Bild: EPA/KEYSTONE

Von der direkten Demokratie bis zum Bier: Was Expats an der Schweiz wirklich nicht mögen

Die Schweiz ist bei den Expats nicht mehr ganz so beliebt wie früher. Doch was bemängeln die Expats an der Schweiz? Von der direkten Demokratie über die Frauen bis hin zum Bier doch so einiges. Ein WhatsApp-Gespräch.

Für einmal belegt die Schweiz in einer internationalen Studie keinen Spitzenplatz. Im Gegenteil. In der Umfrage, in der ausländische Fachkräfte Zielländer klassifizieren, rutscht die Schweiz immer weiter ab: 2014 lag sie noch auf Platz 4 (von insgesamt 61 Ländern), im Jahr darauf bereits auf Platz 14 und aktuell auf Platz 31 von insgesamt 67 Ländern.

Nun bin ich mit einigen Expats befreundet – ein paar davon zähle ich zu meinen besten Freunden. Um der Ursache der unbeliebten Schweiz auf den Grund zu gehen, habe ich einen WhatsApp-Chat eröffnet und sie dazu eingeladen, Klartext zu reden – anonym, dafür im Namen ihrer Herkunftsländer. Das Gespräch wurde in Englisch gehalten, eine deutsche Zusammenfassung der doch sehr erstaunlichen Mängelliste gibt es am Ende des Dialogs.

Hier nun aber das ungefilterte Gespräch, das eigentlich nur eines zeigt. In unserem Land gibt es ausschliesslich First World Problems:

Und hier die gesamte Mängelliste auf Deutsch. Viel Spass!

Österreich: Unsere direkte Demokratie Österreich: Das Kirchengeläut Österreich: Die fehlende Hilfsbereitschaft Italien: Unsere Zurückhaltung Italien: Unsere Diskretion Italien: Unsere Versuche Carbonara zu kochen England: Unser mangelnder Wille, Gesetze zu brechen / unser Spiessbürgertum Italien: Dass wir aufs Tram rennen Italien: Unsere Esskultur England: Unsere fehlende Trinkfreudigkeit England: Unsere Weinerlichkeit in puncto Winde / Durchzug England: Unser fehlendes Verständnis für Warteschlangen Italien: Unsere ausgeprägte Arbeitsmoral Österreich: Unsere fehlende Glace-Kultur Holland: Unsere Verschlossenheit England: Die Humorlosigkeit der meisten Schweizer (und Deutschen und Österreicher) England: Unsere Abneigung gegenüber Kindern England: Unser fehlendes Kostenbewusstsein Mexiko: Unsere passiv-aggressive Art Post-its zu schreiben bei Problemen, statt das direkte Gespräch zu suchen Holland: Dass Schweizer Frauen fremdländische Männer wie tollwütige Hunde behandeln Holland: Unsere Frisuren Österreich: Unser Wein Holland: Unser Bier Holland: Unsere Kälte Holland: Dass wir so viel rauchen. Holland: Dass wir Velofahrer nicht respektieren im Strassenverkehr

