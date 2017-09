Grüne unterstützen mehrheitlich Isabelle Moret

Am Tag vor der Bundesratswahl haben die letzten Fraktionen den drei FDP-Bundesratskandidaten auf den Zahn gefühlt. Die Grünen haben an ihrer Fraktionssitzung entschieden, mehrheitlich Isabelle Moret zu unterstützen. Favorit bleibt aber der Tessiner Ignazio Cassis.

Bei gleicher Qualifikation müsse das untervertretene Geschlecht gewählt werden, begründet die Partei in einer Mitteilung vom Dienstag den Entscheid. Moret habe im Hearing von letzter Woche auch einen überaus überzeugenden Auftritt hinterlassen. Die Mehrheit der 13 Parlamentarierinnen und Parlamentarier der Fraktion werde deshalb der Waadtländer Nationalrätin die Stimme geben.

Frauen würden mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Trotzdem seien erst sieben Frauen in die Landesregierung gewählt worden, schreibt die Partei. Aus ihrer Sicht bleibt die ungenügende Beteiligung der Frauen an den politischen Entscheidungen hierzulande ein grosser Schwachpunkt der Demokratie.

Am Dienstagnachmittag standen für den Tessiner Ignazio Cassis, die Waadtländerin Isabelle Moret und den Genfer Pierre Maudet die Hearings bei der SP, BDP und GLP auf dem Programm. Bereits letzte Woche mussten die Kandidaten bei der SVP, CVP und Grünen antraben. Eine klare Empfehlung hat bislang die SVP abgegeben. Ihre Fraktion unterstützt Ignazio Cassis.

Die letzten Absprachen werden am Dienstagabend im Berner Luxushotel Bellevue getroffen: Parteichefs und Politstrategen diktieren den Journalisten Prognosen und Analysen ins Mikrofon, während abseits der Kameras die Königsmacher die Strippen ziehen.

Allerdings hat sich in den Monaten seit Bundesrat Didier Burkhalters Rücktrittsankündigung nichts Wesentliches an der Ausgangslage geändert: Der Tessiner ist bleibt der Favorit. Die Würfel fallen am Mittwoch. (sda)

