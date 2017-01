Jürg Stahl steht bei Parlamentarierskirennen oben auf dem Podest

Der höchste Schweizer ist auch beim Skifahren top. Jürg Stahl (SVP/ZH) - in diesem Jahr Nationalratspräsident - hat zum dritten Mal in Folge das Parlamentarierskirennen in Davos gewonnen. Bei den Damen siegte Andrea Gmür (CVP/LU).

Die Nationalrätin verlor am Samstag beim traditionellen britisch-schweizerischen Parlamentarierskirennen nur wenige Hundertstelssekunden auf Stahl und errang in der gemischten Rangliste Platz 2.

In der nach Geschlechter getrennten Rangliste fuhr Nationalrat Duri Campell (BDP/GR) bei den Männern auf den zweiten Platz. Dritter wurde sein Ratskollege Matthias Jauslin (FDP/AG), wie die Destination Davos Klosters am Samstag mitteilte. Schnellster Brite war bei den Herren Henry Smith auf Rang 8.

Bei den Damen war die Nationalrätin Daniela Schneeberger (FDP/BL) die Zweitschnellste, die Berner Nationalrätin Christa Markwalder (FDP) wurde Dritte. Antoinette Sandbach schaffte es als erste Britin ins Ziel. Sie wurde 6. Insgesamt waren bei den Männern 16 und bei den Frauen 8 Personen aus der Schweiz und Grossbritannien am Start.

Das britisch-schweizerische Parlamentarierskirennen geht auf ein Treffen von Parlamentariern der beiden Staaten im Jahr 1956 in einem Davoser Hotel zurück. Spontan massen sich die beiden Gruppen im Skifahren. 1957 fand das erste organisierte Skirennen statt.

Dem traditionellen Riesenslalom, der dieses Jahr auf der Furka-Piste auf Parsenn ausgetragen wurde, ging eine gemeinsame Skiwoche voraus. Dabei hatten die Politikerinnen und Politiker mit dem Brexit und der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative besonders viele aktuelle Themen zu besprechen, wie es in der Mitteilung heisst. Im Vordergrund stehe aber nach wie vor das gemeinsame Skivergnügen. (sda)