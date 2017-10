Handy und Tablet am Steuer: VBZ warnt Chauffeure



Handy und Tablet am Steuer: VBZ warnt Chauffeure

Volle Aufmerksamkeit auf die Strasse: Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben ihre Chauffeure in einem Brief vor dem Gebrauch von Smartphones und Tablets am Steuer gewarnt. Wer sich nicht daran hält, wird fristlos entlassen.

Dieses Schicksal hat in den vergangenen 12 Monaten drei VBZ-Chauffeure ereilt. Sie bedienten während der Fahrt ein Smartphone oder Tablet. Die VBZ bestätigte am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur sda eine entsprechende Meldung von Radio Energy.

Die VBZ verschickte nun einen Warnbrief ans Fahrpersonal und wies darin darauf hin, dass der Gebrauch von Smartphones und Tablets in ungesicherten Fahrzeugen - also während der Fahrt - verboten ist. «Bei Widerhandlungen wird eine fristlose Kündigung ausgesprochen», hiess es im Brief.

«Eigentlich sollte das Thema all unseren Fahrern klar sein», hiess es bei der VBZ auf Anfrage. Aufgrund der drei fristlosen Kündigungen habe man sich aber entschieden, «proaktiv nochmals zu informieren».

Dass der Briefversand genau jetzt erfolgt, ist laut VBZ aber Zufall und hat nichts mit den in den vergangenen Wochen in den Medien veröffentlichten Videos zu tun: In einem fuhr ein Tram-Chauffeur mit 60 km/h durch Zürich und filmte die Fahrt mit seinem Handy, in einem anderen bediente ein Bus-Chauffeur der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland VZO während der Fahrt sein Tablet. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!