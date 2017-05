Nach Beizbesuch mit Auto in Dorfbach überschlagen

Einen Schluck zu viel hat sich ein Autofahrer am späteren Sonntagabend in einem Restaurant in Niederurnen GL genehmigt. Bei der Wegfahrt verschätzte sich der 41-Jährige. Sein Auto landete im Dorfbach.

Der Mann kam mit leichten Schnittverletzungen und Prellungen davon. Das kostspielige Missgeschick ereignete sich, als der Mann rückwärts aus dem Parkplatz der Gastwirtschaft herausfuhr, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dabei setzte er zu weit zurück, fuhr über den Strassenrand hinaus und stürzte anderthalb Meter tief in den angrenzenden Dorfbach. Beim Sturz von der Mauer des kanalisierten Baches überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach im knöcheltiefen Wasser.

Der Atemalkoholtest beim Verunfallten fiel positiv aus. Der leichtverletzte Mann wurde zur ambulanten Behandlung ins Kantonsspital nach Glarus gefahren. Das Auto war Schrott. Es wurde von einem Autokran aus dem Bachkanal geborgen. (sda)

