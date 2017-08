59-jähriger Mann ertrinkt bei Bad im Vierwaldstättersee

Ein 59-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich ist am Samstag beim Baden im Vierwaldstättersee in Beckenried NW ums Leben gekommen. Er wollte sich bei der Schiffsstation kurz erfrischen. Danach kehrte er nicht mehr aus dem See zurück. Taucher fanden den Mann tot auf.

Der Schwimmer war mit einer kleinen Gruppe in Nidwalden unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Die Gruppe alarmierte kurz nach 18.30 Uhr die Polizei.

Bei der anschliessenden Suche waren fünf Taucher sowie zwei Boote von Polizei und Feuerwehr unter anderem mit Beleuchtungen im Einsatz. Der Schwimmer wurde kurz vor 22 Uhr durch die Taucher geortet und anschliessend geborgen. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Badeunfall. (sda)

