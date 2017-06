Bei Sturz in ein Bachbett wird ein Wohnmobil total demoliert

Ein Defekt an einem Wohnmobil ist zum Totalschaden geworden: Beim Abschleppen hat sich im Engadin das Camperfahrzeug vom Zugfahrzeug gelöst, sich selbstständig gemacht und ist in einem Bach gelandet. Verletzt wurde niemand.

Zum Zwischenfall kam es, nachdem eine Abschleppfirma den defekten Camper in Sent GR abgeholt hatte, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag schrieb. Vor der Tasnanbrücke bei Ftan löste sich das Wohnmobil vom Abschleppfahrzeug. Es rollte über die Gegenfahrbahn, über einen Ausstellplatz und dann einen steilen Hang hinunter.

Nach 40 Metern blieb der Camper in einem Bachbett mit Totalschaden auf dem Dach liegen. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.