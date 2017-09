Reisende können künftig doch zu gedrucktem Kursbuch greifen

Totgesagte leben länger: Das Kursbuch für Bahnen, Schiffe und Seilbahnen - einst während Jahrzehnten geschätzter Reiseplaner für Schweizerinnen und Schweizer - erscheint 2018 nun doch in gedruckter Form. 2016 war die Einstellung der Printversion angekündigt worden.

Neu werde das Kursbuch von der Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGöV), Pro Bahn Schweiz und dem Verkehrsclub der Schweiz (VCS) herausgegeben, teilte der VCS am Freitag mit. Trotz der beliebten App «SBB Mobile» bleibe das gedruckte Kursbuch für viele Kunden und Kundinnen des öffentlichen Verkehrs unersetzlich.

Die Umsetzung für das Kursbuch 2018, welches in limitierter Auflage erscheine, sei insbesondere dank «freundlicher Unterstützung» der SBB gelungen, schrieb der VCS weiter. Die SBB stelle Fahrplandaten und Distribution zur Verfügung.

Neu ohne Bus

Im Vergleich zur von der SBB für 2017 herausgegebenen dreibändigen Variante habe man im neuen, kompakten Kursbuch auf die Buslinien verzichtet, sagte IGöV-Vizepräsident Hans Meiner am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Entsprechend sei das Werk schlanker und wiege statt 2.7 Kilogramm nur noch 900 Gramm.

Der Reiseplaner werde an rund sechzig Bahnhöfen der SBB und konzessionierten Privatbahnen zu kaufen sein, so Meiner weiter. Er werde in der Schweiz produziert und sei ab Ende November - also zwei Wochen vor dem Fahrplanwechsel - erhältlich.

Auf der VCS-Webseite kann das Kursbuch per sofort vorbestellt werden. Der Preis beträgt neu 19 statt 16 Franken (zuzüglich 5.90 Franken Versandkosten).

Erlöse deckten Druckkosten nicht mehr

Im vergangenen November hatte die ÖV-Branche beschlossen, künftig auf den Druck der Gesamtausgabe des Schweizer Kursbuches zu verzichten. Die Nachfrage nach dem gedruckten Buch war kontinuierlich zurückgegangen, wodurch die Druckkosten durch die Erlöse aus dem Verkauf nicht mehr gedeckt werden konnten.

In den 80er- und 90er-Jahren war das Kursbuch noch in einer Auflage von rund einer halben Million Exemplaren gedruckt worden. Die Auflage des aktuellen Kursbuchs beträgt gemäss SBB noch 25'000 Exemplare.

Auf der Internetseite www.fahrplanfelder.ch sind die Inhalte des Kursbuchs auch online abrufbar. Zudem können nach Bedarf die Fahrplanfelder ausgedruckt werden. (sda)

