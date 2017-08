Unterkunft nach Brand auf Berner Kasernenareal unbewohnbar

In einer Unterkunft auf dem Kasernenareal in der Stadt Bern ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Die Flammen und starker Rauch richteten grossen Schaden an. Das Gebäude ist unbewohnbar. Die Brandursache ist unklar.

Die Feuerwehr der Stadt Bern wurde kurz nach 21.40 Uhr zur Papiermühlestrasse gerufen, wie sie in der Nacht auf Montag mitteilte. Die Löschkräfte brachten das Feuer im ersten Untergeschoss rasch unter Kontrolle.

Verletzt wurde niemand, wie Walter Kunz von der Medienstelle der Berner Berufsfeuerwehr am Montagmorgen auf Anfrage sagte. Das ganze Haus war von mehreren Atemschutztrupps abgesucht worden.

Laut Feuerwehr entstand grosser Sachschaden. Das Gebäude sei wegen starker Russablagerungen vorerst nicht bewohnbar. Die Behörden konnten die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffern.

Die Brandursache wird durch die Polizei abgeklärt. Neben der Feuerwehr und der zivilen Polizei stand auch die Militärpolizei im Einsatz. (sda)

