Fünf Tote bei Bergunglück in österreichischen Alpen

In den österreichischen Alpen sind am Sonntag fünf Mitglieder einer Seilschaft in den Tod gestürzt. Die fünf Toten sind wahrscheinlich Deutsche. Das Unglück ereignete sich am Berg Gabler nahe der Ortschaft Krimml bei Salzburg.

Ein sechster Alpinist überlebte das Unglück in etwa 3000 Metern Höhe schwer verletzt und wurde ins Spital nach Salzburg geflogen. «Wir gehen davon aus, dass alle Bergsteiger Deutsche sind», sagte Martin Reichholf von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See.

Demnach rutschte einer aus der Seilschaft in einem Gletscherbereich aus und riss die anderen mit. Die Gruppe sei 200 Meter über Eis und Geröll abgestürzt. Der Hang sei etwa 40 Grad steil gewesen.

Gegen 15.40 Uhr wurde die letzte Leiche mit dem Rettungshelikopter ins Tal gebracht. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, da die Unfallstelle steinschlaggefährdet war. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren: «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin Das «stern»-Magazin zeigt Trump als Hitler und das Internet dreht durch Sommaruga zur Ehe für alle: «Da fragt man sich schon: Worauf warten wir eigentlich noch?» Das gab's noch nie: Florida richtet Todeskandidaten mit nicht erprobtem Medikament hin «Er trat sehr vulgär auf»: Oltner Star-Fotograf Marco Grob knipste Trump «oBikes sind der McDonald's der Velos!!» So viel Kohle kassiert Floyd «Money» Mayweather alleine mit Sponsoring Wir haben (anscheinend) unser Leben lang Wasser falsch getrunken 11 Gründe, warum die Champions Hockey League eine richtig geile Sache ist Costa Rica will als weltweit erstes Land Einwegplastik verbieten CRASH! Hacker übernimmt die Kontrolle über selbstfahrendes Auto Facebook weltweit für viele Nutzer über Stunden nicht erreichbar Hamilton fährt souveränen Start-Ziel-Sieg ein Die Flanke verschob sich pro Jahr um 10 Zentimeter – so kam es zum Bergsturz in Bondo 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten Was beim iPhone X wirklich neu ist Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!