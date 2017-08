Bild: EPA/KEYSTONE

17 Mal den Prime Tower: So viel Gestein donnerte beim Bergsturz ins Tal

Wie viel sind vier Millionen Kubikmeter? Zu begreifen, was am Mittwochmorgen am Piz Cengalo passierte und wie viel Gesteinsmasse da vom Berg krachte, fällt schwer. Fünf Vergleiche veranschaulichen das Ausmass der Tragödie.

Noch immer suchen Rettungskräfte nach den acht Personen, die seit dem Bergsturz in Bondo vermisst werden. Am Mittwochmorgen löste sich vom Piz Cengalo Felsmaterial und stürzte zu Tal. Erste Schätzungen gehen von vier Millionen Kubikmetern Gestein aus, das dabei vom Berg ins Dorf donnerte. Es ist der gewaltigste Bergsturz seit Jahrzehnten. Beim grossen Bergsturz im Jahr 2011, ebenfalls am Piz Cangalo, waren es 1,5 Millionen Kubikmeter Masse.

Die Aufräumarbeiten werden das Dorf Bondo noch für eine lange Zeit auf Trab halten. Vier Millionen Kubikmeter Gestein muss abtransportiert werden – wie viel Masse das ist, kann man sich gar nicht richtig vorstellen.

Ein Volumen von vier Millionen Kubikmeter passen ...

6 Mal in das Zürcher Hallenstadion

Bild: KEYSTONE

Ins Hallenstadion in Zürich Oerlikon passen an Grossveranstaltungen bis zu 13'000 Personen. Es ist 148 Meter lang, 168 Meter breit und 24 Meter hoch und fasst damit ein Volumen von 597'000 Kubikmetern. Das heisst, es bräuchte sechs Mal das Volumen des Hallenstadions, um das gesamte Gestein, das in Bondo liegt, darin verstauen zu können.

10 Mal in das grösste Schweizer Hochhaus

Bild: KEYSTONE

Der Roche Tower in Basel ist 178 Meter hoch und damit das höchste Hochhaus der Schweiz. Es ist Hauptsitz des Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche. Sein Volumen fasst 375'000 Kubikmeter. Man könnte also den Roche Tower zehn Mal von oben bis unten mit Gestein füllen, bis die Menge erreicht wird, die beim Bergsturz in Bondo ins Tal krachte.

17 Mal in den Prime Tower

bild: Dane Vetter

Der Prime Tower am Hardplatz in Zürich ist 126 Meter hoch und fasst ein Volumen von 228'000 Kubikmetern. Stünden also 17 Prime Tower nebeneinander, würde dies dem Volumen des Gesteins entsprechen, das sich vom Piz Cengalo löste.

975 Mal in das grösste Hallenbad der Schweiz

bild: stadt uster

Seit der Eröffnung des Hallenbads Uster im Dezember 2016 ist es das grösste Innenbad in der Schweiz. Mit seinem Olympiabecken und den Wellness-Bädern fasst es total 4100 Kubikmeter Wasser. Würde man nun das gesamte Gesteinsmaterial von Bondo nach Uster bringen, bräuchte es 975 Hallenbäder, um alle Becken zu füllen.

2547 Mal in das grösste Passagierflugzeug der Welt

Bild: AP POOL PA

Der Airbus A380 bietet Platz für 853 Passagiere. Er ist rund 80 Meter lang und hat eine Flügelspannweite von ebenfalls 80 Metern. Sein Volumen fasst 1570 Kubikmeter. Es bräuchte also 2547 solche Riesen-Flugzeuge, um vier Millionen Kubikmeter Gestein zu laden.

Der Bergsturz bei Bondo GR

Das könnte dich auch interessieren: Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt Kanada will genderfreie Ausweise ausstellen Das «stern»-Magazin zeigt Trump als Hitler Costa Rica will als weltweit erstes Land Einwegplastik verbieten 11 Gründe, warum die Champions Hockey League eine richtig geile Sache ist Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty Die Flanke verschob sich pro Jahr um 10 Zentimeter – so kam es zum Bergsturz in Bondo Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen Was beim iPhone X wirklich neu ist «Er trat sehr vulgär auf»: Oltner Star-Fotograf Marco Grob knipste Trump CRASH! Hacker übernimmt die Kontrolle über selbstfahrendes Auto Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind So viel Kohle kassiert Floyd «Money» Mayweather alleine mit Sponsoring Wir haben (anscheinend) unser Leben lang Wasser falsch getrunken «oBikes sind der McDonald's der Velos!!» Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo