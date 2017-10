9 Dinge, die du am PC gemacht hast, bevor das Internet kam



Diese 9½ grossartigen Dinge hast du früher am PC gemacht, bevor du ins Internet konntest

madeleine sigrist

Früher, als das Internet tatsächlich noch Neuland war und du nicht ungehindert surfen konntest, ohne dass das Telefon besetzt war, hast du ganz gut ohne das Web gelebt. Denn der neue Computer konnte – aus damaliger Sicht – sooo viele tolle Sachen.

Wie etwa die folgenden Dinge, die dich gleich sehr nostalgisch werden lassen.

Zeichenprogramme

bild: rebloggy

Malen! Am Computer! Wie grossartig! Man konnte Kreise ziehen und Striche malen und Flächen färben und ... für Profis: Schnäuze auf bereits vorhandene Bilder klatschen. Das war noch was – als Paint und Co. unsere Lieblings-Beschäftigung waren. Für Stunden.



In Textdokumenten kreativ werden

Mit diesen krassen 3D-Schriften konnte man die hübschesten Einladungen machen. Mit dem C-O-M-P-U-T-E-R! Wahnsinn! Freundin Stephanie, die dann noch von Hand ihre Geburi-Einladungen dekorierte, war plötzlich mehr als uncool.

Dazu natürlich: Die Bilddatenbank

bild: microsoft

Man konnte sich durch Unmengen von Bildern scrollen und in ein Dokument einfügen. Sie waren so farbig und so toll und ... Ja, es hat nicht viel gebraucht, um uns damals zufriedenzustellen.

bild: microsoft

Wer diese Strichmännchen noch nie gesehen hat, hat die 90er und 00er Jahre verpennt oder einfach nie eine Geburi-Einladung erhalten.

Sachen ausdrucken

Zum Beispiel selbst gemachte Visitenkarten.

Wer einen Drucker hatte, war ein glückliches Kind. Da konnte man Dinge drucken. Weisch?! Sachen drucken! In den paar Minuten, in denen man tatsächlich Internet hatte, konnte man Bilder runterziehen und später für andere Sachen brauchen. Zum Beispiel für Visitenkarten. Damals waren Visitenkarten noch was! Mit selbst gedruckten Visitenkarten konnte man auf dem Pausenplatz angeben wie blöd!

Empfiehl diese Story weiter. Danke! Artikel teilen

PC-Spiele

Zum Beispiel «Minesweeper».

Wie das Spiel wirklich funktioniert, haben wir damals nicht so wirklich begriffen (die meisten von uns verstehen es bis heute nicht). Aber schön war's. Rumdrücken, bis man in eine Mine tritt. Dieses Adrenalin, das uns bei jedem ängstlichen weiteren Klick durchfuhr! Verrückt!

CD-Rom-Spiele

Zum Beispiel «Hugo». bild: youtube

Ach Hugo. Troll der Herzen. Für immer. gif: youtube

Oder «Sim City» oder «Die Sims». gif: giphy

Andere CD-Roms erforschen.

Wenn du keine Spiele auf CD hattest, hast du halt angeschaut, was sonst so da war. Ja, das ist im Nachhinein etwas traurig. Aber besser das Telefonbuch auf dem Computer anschauen als den dicken, staubigen Schinken aus der Kommode.

Hintergrundbild austauschen

War wichtig damals. Heute haben wir ja das Internet, da bleibt keine Zeit für hübsches Hintergrund-Zeugs.

Screensaver schauen

Stundenlang schauen. Einfach ... schauen ...

9½: An der Hardware rumspielen

Das Gefühl, die schwere, weiche Kugel aus der Maus zu nehmen und ein bisschen damit herum zu kugeln. Unbeschreiblich.

Und du so?

Passend dazu: Diese 10 Offline-Spiele sind perfekt für einen Sofa-Abend mit Freunden

Alles zu Microsoft: Was Windows-User wissen müssen Die 8 besten neuen Features von Windows 10 in animierten Gifs erklärt 13 Dinge, die jeder Mac- und Windows-Nutzer über Microsofts neuen Laptop-Killer wissen muss 14 Dinge, die jeder Mac- und Windows-Nutzer über Microsofts neuen Laptop-Killer wissen muss Verdammt, jetzt macht endlich dieses Windows-10-Upgrade! Apples iPhone 6 gegen Nokias Lumia 830: Welches Handy schiesst die besseren Fotos? Mach den Blindtest Microsofts Hologramm-Brille ist das abgefahrenste Gadget, das du je gesehen hast 10 überraschend einfache Tricks, die Windows so viel besser machen Das sind die 10 gefährlichsten Programme, die du auf deinem Windows-PC oder Mac haben kannst 11 Gründe, warum dieses völlig unterschätzte Handy grossartig ist Was jeder Mac- und Windows-Nutzer über Microsofts neuen Laptop-Killer wissen muss, in 11 Zitaten erzählt Die 22 grössten Smartphone- und PC-Mythen: wahr oder falsch? Alles, was du über die neuen Microsoft-Gadgets wissen musst – in 21 Tweets erzählt 10 Dinge, die Windows 10 richtig gut macht 13 Dinge, die jeder Mac- und Windows-Nutzer über Microsofts neuen Laptop-Killer wissen muss 1 Shopping-Mall, 14 Restaurants und 600 Kaffee-Automaten: Mein Rundgang durch «Microsoft City» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.