VAT steigert Umsatz und Gewinn markant

Der Ostschweizer Hersteller von Vakuumventilen VAT ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Der Umsatz legte um 39 Prozent auf 326 Millionen Franken zu.

Das Wachstum sei auf eine zunehmende Nachfrage nach Produktionsanlagen in der Halbleiterbranche und und auf den technologischen Fortschritt bei Bildschirmen zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Bestellungseingang lag nach den ersten sechs Monaten bei rund 372 Millionen Franken. Das ist ein Plus von 44.8 Prozent.

Am stärksten wuchs die grösste Sparte Ventile, in welcher VAT den Umsatz um 48 Prozent auf 263.8 Millionen Franken steigern konnte. Dieses Geschäft trägt mehr als vier Fünftel zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei. Das Segment Industrie folgt mit einer Steigerung von 16.5 Prozent. Das Servicegeschäft wuchs um 6.4 Prozent.

Der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA stieg um 32.9 Prozent auf 98.2 Millionen Franken. Unter dem Strich konnte VAT den Reingewinn mit 59.5 Millionen Franken mehr als verdoppeln. Die kräftige Steigerung von 145.7 Prozent sei dank eines höheren Betriebsgewinns sowie einem niedrigeren Nettofinanzaufwand und einem tieferen Steuersatz möglich geworden, schreibt VAT. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!