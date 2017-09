bild: instagram

Todesursache nach Sprung von Kran in den Zürichsee geklärt

Die Todesursache ist geklärt: Der Mann, der am Sonntagabend, 24. September 2017, von einem Kran in den Zürichsee gesprungen war und danach im Spital verstarb, ist ertrunken. Seine Identität steht nach wie vor nicht fest. Dies meldet die Polizei am Dienstagmorgen.

Bekanntlich sprangen kurz nach 19.30 Uhr zwei Männer in Zürich-Wollishofen von einem Kran in den See. Einer der beiden tauchte nicht mehr auf und starb nach der Bergung später im Spital. Die Todesursache konnte in der Zwischenzeit vom Institut für Rechtsmedizin geklärt werden. Der Mann ist ertrunken. Seine Identität konnte bisher nicht abgeklärt werden.

Entsprechende Ermittlungen der Polizei, des Forensischen Instituts Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin sind im Gange. Aufgrund des Zeugenaufrufs meldete sich in der Zwischenzeit der zweite Mann, der am Sonntagabend vom Kran in den See gesprungen war, bei der Stadtpolizei Zürich und konnte von Detektiven befragt werden. (cma)

Das könnte dich auch interessieren: Auf Facebook sind sie schon lange Sieger – wie die AfD ein digitales Wahlvolk züchtete Er zwang Bundesrat Berset in die Knie: So tickt Andri Silberschmidt «American Apparel»-Gründer so: «Mit Mitarbeiterinnen zu schlafen, ist unvermeidlich» Glastüren kommen direkt aus der Hölle – wie sonst sind diese Fails zu erklären? Die fantastische Story, wie dieser Herr den Knie-Protest der Footballer erfand 10 Tricks, wie die Game-Industrie uns Gamer abzockt «Sieg Heul!» – die heftigsten Reaktionen zu den Bundestagswahlen Frauke Petry zum Rücktritt aufgefordert ++ Merkel übernimmt Verantwortung Aufstand der «Hurensöhne» – jetzt gehen sie gegen Trump auf die Knie Die Reformgegner werden ihren «Sieg» noch bereuen: Es droht die totale Blockade Jajaja jetzt wird wieder Dani Huber gequizzt Kein Schamgefühl – dieses Trump-Getue von CC macht alles nur noch schlimmer Cassis muss in der Europapolitik liefern – und den Beschuss von rechts aushalten Extrem hässliche Menschen erzählen uns, wie es ist, extrem hässlich zu sein Ständemehr als Stolperstein: Bei der AHV-Reform wird um jeden Swing State gekämpft Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo