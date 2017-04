13 Sprüche, mit denen du ganz locker-flockig ein Gespräch an der Bar beginnen kannst

Du stehst an der Bar. Schaust lässig nach links, wirfst dein Haar nach hinten, lächelst charmant und sagst zu dem Typen neben dir:

«Hoi, bisch du au öppediä do?»

Das kannst du besser!

Und wir helfen dir dabei: Bediene dich also ruhig an unseren 13 Vorschlägen, und du wirst dich im Nullkommanix in einem sehr tiefgründigen Gespräch über Gott, die Welt, den Picdump und andere relevante Themen wiederfinden.

Sei originell!

«Darf ich zu dir stehen? Ich glaube, da hinten hat grad jemand richtig grusig gefurzt ...»

Sei origineller!

«Hey, ich geh uns jetzt zwei Drinks holen und danach küss ich dich. Bis gleich.»

Sei noch origineller!

«Wow, du hast so sanfte Haut – wie die eines Delfins ...»

Sei mysteriös!

«Hey ... Ach, denk lieber nicht darüber nach. Ich würde dir nicht gut tun.»

Sei grosszügig!

«Hier 100 Franken. Ich will schliesslich nicht, dass das als billige Anmache rüberkommt.»

Sei fordernd!

«Hallo. Mir ist langweilig.»

Sei emotional!

«Vielleicht ist es noch ein bisschen früh, das zu sagen ... aber ich glaube, ich liebe dich.»

Sei direkt!

«Sali, dich knalli!»

Sei selbstsicher!

«So, kannst du bitte mal austrinken, ich möchte bald gehen.»

Sei höflich!

«Hallo, ich glaube man hat uns noch nicht vorgestellt ...»

Wecke den Beschützer-Instinkt!

Zeige auf irgendjemanden und sage: «Darf ich eine Zeit lang bei dir rumstehen? Ich hab Angst vor d-i-e-s-e-r Frau in der Ecke.»

Sei zuvorkommend!

«Ich komm mir vor wie Ueli Maurer, denn ich will dich einfach nur in die Arme e nehmen.»

Und stelle die richtige Frage zur richtigen Zeit!

«Wenn ich eine Melone wäre, würdest du meine Kerne schlucken oder spucken?»

Einer dieser Sprüche wird dich bestimmt ans Ziel bringen: Endlich Händchen haltend durch die Welt zu gehen. <3

Und jetzt du: Wie verwickelst du jemanden in ein Gespräch? Erzähl uns deine Flirt-Story in den Kommentaren! ;)

