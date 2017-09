«The Hitman's Bodyguard» übernimmt Spitze in Deutschschweiz

Mit deutlichem Abstand auf «Despicable Me 3» und «Annabelle: Creation» hat «The Hitman's Bodyguard» am Wochenende das Rennen an den Deutschschweizer Kinokassen für sich entschieden.

Für die Action-Komödie «The Hitman's Bodyguard» mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson wurden in der Deutschschweiz 27'155 Karten abgesetzt, für «Despicable Me 3» 16'544 und für «Annabelle: Creation» deren 14'749. Auf Platz 4 hielt sich «Bullyparade - Der Film», während «Atomic Blonde» vom 2. auf den 5. Rang abrutschte.

In der Westschweiz und im Tessin übten die Minions von «Despicable Me 3» die grösste Anziehungskraft aus. Mit 10'217 und 4997 Eintritten verwiesen sie «Cars 3» und «Dunkirk» auf die Plätze. (sda)