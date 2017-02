Bestaune deinen eigenen Smartphone-Kurzfilm auf der Kinoleinwand und werde als VIP ans Mobile Motion Film Festival eingeladen.

Mobile Motion Film Festival und watson zeichnen die besten Smartphone-Kurzfilme aus. Mitmachen ist ganz einfach. Egal ob du zum ersten Mal einen Film auf deinem Smartphone drehst oder ob du bereits geübt bist, jeder kann und soll teilnehmen. Thema: Stelle in einem max. 30 sekündigen Film eine Lieblingszene deines Lieblingsfilms nach. Der Film muss komplett auf dem Smartphone gedreht worden sein.

Einsenden kannst du deinen Film, indem du das File oder den Link an thinkbig@momofilmfest.com sendest.

Mitmachen lohnt sich, denn es warten tolle Preise auf euch:

Bis am 31. Dezember kannst du deinen Film einsenden. Die besten Filme werden auf der watson Website gezeigt. Die offizielle Jury des Mobile Motion Film Festivals wählt die 5 besten Filme aus. Aus diesen Filmen können eingeloggte watson-User vom 16. Januar bis 22. Januar bestimmen, welches die 3 Siegerfilme sind und welcher Film schlussendlich an der Award Night vom 27. Mai gezeigt werden soll.