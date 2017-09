Glückskette ruft zu Spenden für Rohingya-Flüchtlinge auf

Die Glückskette ruft zu Spenden für die Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch auf. Die aus Myanmar geflüchteten Rohingya befänden sich in einer humanitären Notlage; Soforthilfe sei dringend nötig, schreibt die Glückskette in einer Mitteilung.

In den Flüchtlingslagern in Bangladesch herrsche Nahrungsmittel- und Wasserknappheit und die meisten Menschen hätten keinen Zugang zu sanitären Anlagen. Viele haben auch keine Unterkunft - und dies während der Monsunzeit mit ihren heftigen Regenfällen.

Fünf Partnerhilfswerke der Glückskette sind bereits vor Ort, um die Nothilfe vorzubereiten: Handicap International, Save the Children, Helvetas, Medaire und Terre des Hommes.

Wegen der Notlage in den Flüchtlingslagern habe die Regierung von Bangladesch im Land vertretene Hilfsorganisationen um Unterstützung gebeten, schreibt Terre des Hommes in einer Mitteilung vom Dienstag. Die NGO ist seit 1974 in Bangladesch tätig.

«Unsere Absicht ist es, für mindestens 30'000 Personen den Zugang zu Wasser und besserer Hygiene sicherzustellen», wird Lionel Lafont, Landesverantwortlicher der Organisation in Bangladesch im Communiqué zitiert. Zudem werde Terre des Hommes beim Aufstellen von Unterkünften helfen.

Viele Kinder unter Flüchtlingen

«Die Mehrheit der Rohingya-Flüchtlinge sind Kinder, viele sind von der Flucht traumatisiert. Sie zu schützen, ist unsere oberste Priorität», wird Lafont weiter zitiert. Die Organisation leistet Hilfe im Gebiet Cox's Bazar, wo die meisten Flüchtlinge aus Myanmar angekommen sind. Um schnell eingreifen zu können, hat sie eigene Mittel freigegeben.

Die Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas stellt 250'000 Franken zur Verfügung, wie sie am Mittwoch bekannt gab. Für besseren Zugang zu Trinkwasser arbeite sie an Lösungen mit Grundwasserbohrungen und der Desinfektion von Wasser aus unsicheren Quellen.

Zudem bereite Helvetas die Verteilung von Hygienesets vor. Damit könne der Ausbruch von lebensbedrohlichen Krankheiten verhindert werden. «Die Situation ist unübersichtlich, das Leid ist unvorstellbar. Die Menschen stehen vor dem Nichts. Hunger und eine Choleraepidemie drohen», wird Kaspar Grossenbacher, Landesdirektor von Helvetas Bangladesch, in der Mitteilung zitiert.

SRK schickt Pflegefachfrau

Neben der Sammelaktion der Glückskette und ihren fünf Partnerhilfswerken stellt das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) für die Nothilfe in Bangladesch mit Unterstützung des Bundes mindestens 500'000 Franken bereit, wie das SRK am Mittwoch mitteilte.

Zudem reist eine erfahrene Pflegefachfrau am Wochenende nach Bangladesch, um in einem Feldspital des Roten Kreuzes in Cox's Bazar Hilfe zu leisten. Das Feldspital umfasse 60 Betten und werde vom Norwegischen Roten Kreuz geleitet. Die Menschen erhielten dort eine medizinische Grundversorgung. Auch chirurgische Eingriffe und sichere Geburten seien möglich.

Viele der gestrandeten Menschen seien nach der strapaziösen Flucht völlig entkräftet oder krank, schreibt das SRK. Aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen in den improvisierten Camps drohe der Ausbruch von Epidemien wie Cholera.

Aus Myanmar, wo die Mehrheit der Bevölkerung buddhistischen Glaubens ist, sind seit Ende August mehr als 430'000 muslimische Rohingya ins benachbarte Bangladesch geflohen. Das Militär soll in Rakhine mit brutaler Gewalt gegen Muslime vorgehen.

Die UNO sprach von «ethnischer Säuberung». Die Armee ihrerseits wirft der muslimischen Rebellengruppe ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) Terror vor. Neben Muslimen sind in Rakhine auch Buddhisten und Hindus auf der Flucht. (sda)

